Stanchi della solita auto? Ecco una Dodge Charger in 'Edizione Apocalisse Zombie'

Una cosa importante per le concessionarie di automobili è di sicuro l'impatto estetico che si ha sui nuovi clienti. E' per questo che se entrate in una di esse vi accorgete che le vetture esposte godono delle verniciature più popolari e accattivanti.

Ovviamente poi ci sono le eccezioni, come la concessionaria Spartanburg Chrysler Dodge Jeep Ram localizzata a Spartanburg, in South Carolina, la quale ha provato in ogni modo a terrorizzare i visitatori del proprio showroom.

La Dodge Charger in questione è assolutamente nuova, e qualcuno all'interno del personale ha deciso che per venderla immediatamente bisognava dotarla di un'estetica in stile zombie. Nella descrizione del venditore la Charger del 2019 è in edizione limitata, e "pare essere uscita direttamente da un'apocalisse zombie con tutta la potenza di uno Scat Pack." Difficile contraddire questa affermazione, ma è la prima volta che sentiamo di una "special limited edition" simile.

La cosa buona dei custom wrap è la possibilità di rimuoverli senza problemi e quindi, nel caso lo vogliate, togliere quell'aspetto di sangue secco dalla Charger R/T Scat Pack. Passando ai numeri vi informiamo che al di fuori dei colori della carrozzeria null'altro è stato toccato: motore HEMI V8 da 6,4 litri e trazione posteriore per un'aspirazione naturale in grado di fornire comunque 485 cavalli di potenza e 644 Nm di coppia, scaricati sulle ruote da un cambio automatico a 8 rapporti che comprende un differenziale a slittamento limitato. Tutto questo permette al bolide di scattare da 0 a 96 km/h in 4,3 secondi e di percorrere il quarto di miglio in 12,4 secondi.

Il prezzo richiesto per questo particolare esemplare è di 37.999 dollari. Un buon affare visto che il prezzo ufficiale della vettura richiede qualche migliaio di dollari in più. A ogni modo per gli americani è proprio Dodge la casa automobilistica più affidabile in assoluto, e infatti la compagnia produce da decenni macchine solide e americane al 100%. Infine è stata pubblicata su Instagram un'immagine dal set di Fast & Furious 9, la quale immortala una Dodge Charger SRT Hellcat strapazzata da Vin Diesel.