Stanchi di rimanere bloccati nel traffico? Non fate come questa Ford Mustang!

Dopo avere assistito a inizio marzo a una Ford Mustang che fa qualche sgommata di troppo attirando l’attenzione della polizia, torniamo ancora una volta oltreoceano per vedere il curioso incidente di una Ford Mustang che tenta di avere la meglio sul traffico passando davanti a tutti: non fate come questo autista!

Sulla pagina Reddit r/MustangsCrashing, dedicata integralmente a incidenti di Ford Mustang, ha infatti riscosso successo un breve video – poi rimosso dai moderatori del thread originale, ma comunque visibile tramite il link proposto appena sopra – in cui si vede il conducente di una Mustang bianca e nera uscire dalla coda in cui è bloccato per tentare un sorpasso sulla destra.

Questo gesto gli è costato caro in quanto, appena entrato nella corsia libera, tenta di prendere subito velocità facendo girare le ruote posteriori e finendo con l’anteriore contro il lato di un autobus rosso. Il filmato si interrompe poco dopo con la risata di qualche presente, ma nel thread Reddit viene chiarito che il conducente ha cercato di scappare dalla scena dell’incidente con l’automobile danneggiata, poi abbandonata qualche isolato dopo.

Considerato che si tratta di una costosa Shelby GT350, il gesto folle è costato davvero caro all’autista: chissà se l’ha davvero lasciata sul ciglio della strada o se l’ha poi portata a riparare, e chissà che spese!

Restando nell’universo Ford, il brand ha annunciato che la Ford Puma diventerà elettrica entro il 2024.