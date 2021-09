Stanchi delle Ferrari rosse? Ammirate F50 ed Enzo in Giallo Modena

Il Rosso Corsa sulle Ferrari è il classico dei classici, vero? Anche il più chiaro Rosso Scuderia e il corposo Rosso Mugello sono colori iconici, mentre il Rosso Tristrato sta spopolando nell'ultimo decennio. Cercate altro? Abbiamo la proposta che fa per voi.

Il concessionario britannico DK Engineering ha disponibili alla vendita una Ferrari F50 e una Ferrari Enzo, entrambe rifinite in Giallo Modena.

Partiamo dalla Ferrari Enzo. È uno dei 37 esemplari prodotti in questo colore ed è stato consegnato da nuovo proprio nel Regno Unito. I cerchioni sono argentanti, mentre gli interni con cuciture a losanghe sono una richiesta speciale del primo acquirente. Altro tocco di stile degli interni sono le cuciture gialle a contrasto su volante, freno a mano, cielo vettura e vano portaoggetti.

La Enzo è considerata da molti l'anello mancante tra le supercar e le hypercar del cavallino. Monta un V12 aspirato capace di generare 660 CV e di proiettarla fino a 350 km/h.

Nel caso della Ferrari F50 soltanto 31 esemplari sono stati tinti di Giallo Modena. L'auto in vendita è originaria della Svizzera ed è stata importata nel Regno Unito nel 2008. Soprannominata "la F1 stradale", ben prima dell'attesa Mercedes-AMG One, la F50 è equipaggiata con un V12 aspirato da 520 CV. Il sonoro è impagabile e le prestazioni, ai tempi, erano al vertice della categoria: da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e una velocità massima di 325 km/h.

Entrambi gli esemplari sono in condizioni strepitose, la Enzo ha sul tachimetro 15.900 chilometri, mentre la F50 ne segna 12.500. Non è stata resa nota pubblicamente alcuna cifra, ma sappiate che recentemente una Ferrari Enzo è stata venduta a oltre 3 milioni di euro. (immagini: DK Engineering)