Stampa spagnola contro Ferrari: 'Sainz unico a vincere, ma unico a rinnovare è Leclerc'

L'addio di Carlos Sainz alla Ferrari dal 2025, complice l'arrivo di Lewis Hamilton, non è stato preso bene dalla stampa spagnola e precisamente da As, uno dei portali sportivi più letti della nazione iberica.

Secondo gli spagnoli, infatti, Sainz è stato una vera e propria vittima, quasi un sacrificio, nel trasferimento del secolo di Lewis Hamilton in Ferrari. “Il suo prolungamento del contratto sembrava fattibile alla fine dello scorso anno – si legge su As.com, pezzo a firma Gesù Balseiro - ha regalato alla Ferrari l'unica vittoria (Singapore 2023) e nelle ultime tre stagioni ha avuto risultati alla pari con Leclerc. Ma non ha prolungato invece il monegasco sì”.

Per As.com, il figlio del campione della Dakar 2024 dovrà a breve rivivere quanto accaduto nel 2018, “Anche se in condizioni ben diverse: poi, Carlos ha dovuto superare un anno difficile alla Renault che lo ha portato in extremis alla McLaren”.

Ovviamente Carlos Sainz non farà fatica a trovare un nuovo sedile dal 2025, tenendo che vanta due vittorie in Formula 1 e 18 podi, e in vetta agli interessati vi è Audi, che entrerà in Formula 1 dal 2026.

Tra l'altro nella scuderia dei 4 anelli potrebbe ritrovare Andreas Seidl, ex capo alla McLaren e attuale direttore del progetto Sauber che assorbirà appunto i tedeschi nel 2026. Fra le scuderie papabili anche Aston Martin, con Fernando Alonso che non ha ancora rinnovato, così come Alpine, Williams e Mercedes: in quest'ultimo caso sarebbe uno “switch” fra Hamilton e Sainz.

Le Frecce d'Argento potrebbero rappresentare l'ago della bilancia del mercato, visto che si parla di diverse ipotesi, fra cui quella di Alonso, ma anche e soprattutto la fantasiosa idea Sebastian Vettel, che si è ritirato anticipatamente all'età di 36 anni, una sorta di operazione Michael Schumacher bis. Insomma tante possibili operazioni all'orizzonte che potrebbero letteralmente stravolgere la Formula 1 rispetto a come la conosciamo oggi.