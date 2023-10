Stagione di F1 2024 già finita prima di iniziare? 'Newey dice che la nuova Red Bull...'

La stagione di Formula 1 2023 sta per andare in archivio con un'unica grande certezza, leggasi la Red Bull e Max Verstappen. Il binomio ha dominato il campionato e quasi sicuramente lo farà anche l'anno prossimo.

Ne è in particolare convinto Eddie Jordan, ex team principal dell'omonima scuderia di Formula 1, che parlando con Talksport ha spiegato di aver avuto una chiacchiera con Adrian Newey, geniale progettista della Red Bull RB19 nonché di altre monoposto vincenti.

Ebbene, sembra che l'evoluzione 2024 della vettura campione in carica lascerà ancora al palo i rivali, confermando di fatto i timori degli avversari. Soltanto poche settimane fa il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton aveva proposto una regola anti Red Bull, ovvero, evitare che si sviluppi con largo anticipo la vettura futura come probabilmente ha fatto la scuderia di Milton Keynes alla luce del grande vantaggio acquisito in questa stagione.

“L’altra sera ero ad una festa con Newey – le parole di Jordan a Talksport riprese da Formulapassion - dato che siamo entrambi ciclisti e pedaliamo spesso insieme a Città del Capo. Adrian mi diceva di sentire che con il livello di evoluzione che hanno, sarà davvero difficile per chiunque restare al loro passo. Sarà molto difficile per chiunque recuperare il ritardo. Quindi gente, preparatevi, sarà estremamente noioso o emozionante, a seconda che siate fan della Red Bull o meno. Ma il prossimo anno sarà davvero simile a questo e Max confermerà tutta la sua bravura”.

Eddie Jordan, che fece esordire Michael Schumacher in F1, ha poi aggiunto, riferendosi ai rivali di Red Bull: “Non è importante la power unit della Mercedes, la loro vettura non è al livello. Non c’è la qualità aerodinamica necessaria per guidare come sta facendo Max Verstappen e ottenere il massimo da essa. Molto nei risultati ottenuti è merito di Max, al suo talento puro, dato che Perez non è in grado di fare le cose che fa lui”.