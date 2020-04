La Stagione 2020 di Formula 1 potrebbe ripartire dall'Italia e finire nel 2021

A causa dell'epidemia di Covid-19 la Stagione 2020 del Mondiale di Formula 1 è ancora in pausa, dopo che alcune settimane fa si erano prese drastiche decisioni non soltanto per quanto concerne i rinvii dei GP di quest'anno, ma anche riguardo le nuove regole che l'anno prossimo avrebbero dovuto stravolgere la categoria.

Al momento Ross Brawn, direttore generale e responsabile della Formula 1, sarebbe impaziente di cominciare la stagione, ma al contempo è assolutamente al corrente dei rischi di una scelta simile. In seguito al rinvio del GP del Canada, Brawn ha però suggerito che il mese di Luglio è nel mirino (qualcuno ha detto Monza?), anche se l'intero week-end di gara deve svolgersi a porte chiuse.

"La nostra previsione vede favorevole una ripartenza europea a porte chiuse." Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport, e riportate sul portale di Formula1.com. "Potremmo stabilire un ambiente chiuse, dove i team arrivano nei charters, li incanaliamo sul tracciato e ci assicuriamo che ognuno di essi venga sottoposto ai test, in modo che si faccia chiara l'assenza di rischi per tutti."

Brawn ha poi proseguito:"Così abbiamo una gara senza spettatori. Non è una gran cosa, ma è meglio di non gareggiare affatto. Dobbiamo ricordare che ci sono milioni di persone in casa a seguire lo sport in TV. Molte di queste sono in isolamento, e tenere vivo lo sport e mettere in piedi un intrattenimento per la gente sarebbe un enorme bonus in questa crisi. Non possiamo mettere a rischio nessuno."

Brawn suggerisce che una stagione da 19 Gran Premi può ancora essere realizzabile al momento, ma si dovrebbe ripartire entro i primi giorni di Luglio. Questo si traduce ovviamente in eventi a ogni settimana, week-end di gara accorciati a due giorni e con eventualità di terminare il Mondiale 2020 all'inizio del prossimo anno. Infine ha parlato del numero minimo di GP che la stagione dovrebbe archiviare, affermando che con meno di 8 l'intero Mondiale non avrebbe alcuna valenza, e che Ottobre è da considerare l'ultimo mese per un possibile avvio.

Nel frattempo Lewis Hamilton si è mostrato piuttosto intransigente con coloro che continuano ad affollare i bar in molti paesi, e ha definito così questi individui:"irresponsabili ed egoisti."