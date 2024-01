Dentro lo stabilimento Fiat di Termini Imerese, abbandonato 13 anni fa: il video spettrale

Si affaccia direttamente sul mare lo storico stabilimento Fiat di Termini Imerese, uno dei poli produttivi più grandi dello storico marchio italiano. Vi si producevano, fra le tante, la Fiat 500 e la Panda, che in Italia vendono più di tutti i modelli Volkswagen, ma ha chiuso i battenti nel 2011, 13 anni fa.

Uno youtuber ha deciso di varcare i cancelli dello storico stabilimento, registrando un video quasi spettrale. Tutto è rimasto come è stato lasciato anni fa, con gli uffici che sembrano deserti, le linee di produzione ferme in attesa del turno degli operai, tracce di pneumatici sul pavimento, e i vari nastri che un tempo trasportavano i pezzi di ricambio ora fermi e vuoti. C'è un orologio sul muro che segna le 6 del mattino in punto, mentre su una cornice rettangolare scritta a matita si legge "25-02-2011" anche se non è ben chiaro a cosa si riferisca.

Lo stabilimento Fiat di Termini Imerese, a circa 35 chilometri di distanza da Palermo, venne realizzato per industrializzare il sud. Era la fine degli anni '70, e fino ad allora le grandi fabbriche si trovavano solo al nord, ma l'esecutivo volse lo sguardo al Meridione dando vita ad uno stabilimento che nel suo picco arrivò a dare lavoro a 3.200 operai.

Produsse le sopracitate Panda e 500, ma anche la Fiat 126, quindi la Fiat Punto, che l'anno scorso ha compiuto i 30 anni, e la Lancia Ypsilon, tutta una serie di auto che hanno fatto la storia dei gloriosi brand italiani.

Negli anni '90, iniziarono le voci relative ad una chiusura nonostante gli ottimi volumi di produzione e alla fine, il 31 dicembre del 2011, si abbassarono definitivamente le serrande, con l'ultima vettura ad uscire da Termini Imerese che fu la sopracitata Ypsilon.

L'impianto venne in seguito acquisito da BluTech con l'intenzione di produrre auto elettriche, ma nel 2019 il presidente della società, Roberto Ginatta, venne arrestato per frode. In seguito il terreno dove sorge lo stabilimento è stato ceduto e a breve il centro verrà demolito portando con se un pezzo della storia italiana.