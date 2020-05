SSC Tuatara: viaggio alla scoperta di una delle vetture più costose al mondo

Shelby SuperCars (SSC) ha presentato già da un pezzo la sua pazzesca hypercar: la Tuatara. Si tratta di un bolide da 1.774 cavalli di potenza e una coppia ancor maggiore, annunciato nel lontano 2011. Ci sono voluti quindi quasi dieci anni per vedere il risultato degli ossessivi lavori di sviluppo, ma ne è valsa assolutamente la pena.

La Tuatara sarà prodotta in 100 esemplari, e ognuno di essi incorporerà un poderoso V8 a pedivella piana da 5,9 litri con 1.774 cavalli di potenza garantiti esclusivamente da un carburante a 85 ottani. Cotanta esuberanza verrà scaricata sull'asfalto da un cambio CIMA robotizzato a sette rapporti in grado di cambiare marcia in meno di 100 millisecondi. I punti a favore della macchina non finiscono qui però, poiché una mole enorme di lavoro è stata concentrata sull'alleggerimento complessivo, e possiamo già dire che ha funzionato: la massa a secco è di 1.247 chilogrammi.

Adesso SSC ha deciso di farci fare un tour generale della vettura da quasi due milioni di dollari, esponendoci alcune delle feature estetiche e tecniche delle quali la Tuatara sarà dotata. Come potete vedere dal video in basso, l'abitacolo farà uso di ampi display per l'infotainment e per il quadro strumenti, mentre lo spazio per il conducente, a detta di SSC, sarà davvero generoso anche per coloro che indosseranno un casco da gara.

Altre inquadrature mostrano poi l'apertura in verticale delle portiere, i dettagli sul vetro posteriore e sulle finiture circostanti, l'avvio dell'auto tramite pulsante apposito, l'uso smodato della fibra di carbonio e il funzionamento di parte dell'aerodinamica attiva e delle sospensioni regolabili. Nel caso voleste anche udire il ruggito del motore, vi rimandiamo a un precedente video che si propone di fare proprio questo: ecco il rombo del mostro da 1.774 cavalli.

A sfidare la Tuatara promettendo di superarla tramite l'erogazione di 2.000 cavalli di potenza circa, ci penserà la Aspark Owl: una hypercar in grado di raggiungere i 100 km/h da ferma in 1,69 secondi e di superare agilmente i 400 km/h. Degna sicuramente di menzione anche la Pininfarina Battista che, elettrica come la Owl, arriverà sul mercato con numeri e performance molto simili.