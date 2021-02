La SSC Tuatara può superare i 480 km/h: lo afferma l'uomo che l'ha guidata

Chi segue con assiduità il mondo dei motori sa che alcuni mesi or sono SSC ha provato a battere il record assoluto di velocità per una vettura stradale di serie, sperando di poter detronizzare la incredibile Bugatti Chiron Super Sport 300+.

Il brand automotive statunitense approntò un primo tentativo affermando di aver superato, e non di poco, i 490 km/h ottenuti dalla hypercar francese in un tentativo però non documentato nel miglior modo possibile. Delle incongruenze nel video di comunicazione del record fecero alzare più di un sopracciglio tra gli osservatori, e alla fine si scoprì che c'erano stati degli errori nella misurazione della velocità istantanea a causa di un sistema GPS poco accurato.

Pochi giorni fa invece Shelby Super Cars ha rimesso in piedi una seconda prova con strumenti di misurazione estremamente accurati riuscendo a misurare una velocità di poco pari a 460,4 km/h. A questo punto ci si è avvicinati alla performance della Chiron Super Sport 300+, ma mancano ancora alcune decine di chilometri orari per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Secondo Dr. Larry Caplin, il proprietario di un esemplare di Tuatara e l'attuatore del test appena menzionato, la macchina può assolutamente superare i 482 km/h senza batter ciglio. Secondo lui l'esemplare non ha espresso tutto quello che aveva in serbo a causa della lunghezza non ottimale del rettilineo utilizzato allo scopo. La location prescelta, il Johnny Bohmer Proving Grounds allo Shuttle Land Facility della Florida, possiede un segmento di 3,7 chilometri, ma la Tuatara ha effettivamente sfruttato 3 chilometri. Per Dr. Caplin, con a disposizione 700 metri aggiuntivi si potrebbe tirar fuori il massimo dal bolide statunitense.

Adesso non ci resta che scoprire dove e quando SSC ripeterà la sfida, e dal nostro canto non vediamo l'ora di poter assistere al prossimo tentativo. A ogni modo, anche se la Tuatara dovesse battere la Chiron Super Sport 300+, potrebbe non restare a lungo sul gradino più alto del podio: difatti sta per arrivare sul mercato la Hennessey Venom F5, la quale a detta del produttore promette una velocità massima sensibilmente superiore ai 500 km/h. A brevissimo ne vedremo delle belle.