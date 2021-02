La SSC Tuatara ci riprova: punta ai 485 km/h su un rettilineo di 3,7 km

La SSC Tuatara è una hypercar dalle specifiche tecniche a dir poco strabilianti, e che il team di Shelby SuperCars ha progettato sia per far capire al mondo di che pasta è fatto sia per infrangere ogni possibile record di velocità massimale per un bolide da strada.

Lo sviluppo del veicolo è oramai terminato (fatta eccezione per qualche ritocco), e alcuni mesi fa un esemplare è stato messo alla prova sul dritto per provare a battere il record assoluto detenuto dalla Bugatti Chiron Super Sport 300+, il quale è pari a 490 km/h circa. Purtroppo non tutto andò per il verso giusto, e l'imprecisione del sistema GPS il quale avrebbe dovuto rilevare la velocità istantanea della Tuatara non diede dei numeri accurati.

Jerod Shelby, fondatore della compagnia statunitense, non si è affatto lasciato scoraggiare da queste problematiche, per cui ha intenzione di ripetere il test su un rettilineo diverso e con la strumentazione giusta. Per la prima prova la Tuatara fu portata su un tracciato del Nevada misurante ma Shelby, parlando ai ragazzi di Muscle Cars & Trucks, ha ribadito i piani per un nuove tentativo atto a dimostrare la mostruosità assoluta della macchina sulla superficie piana lunga 3,7 chilometri del John Bohmer Proving Grounds della Florida:"Per come la penso, se saremo i primi a realizzare una macchina che raggiunga i 480 km/h in entrambi i versi e su un rettilineo di 3,7 chilometri, credo sia una dichirazione importante."

Giusto per farvi capire la portata della Tuatara, dovete sapere che la hypercar monta un poderoso V8 twin-turbo a pedivella piana da 5,9 litri, il quale è in grado di scaricare sulle ruote posteriori una potenza di 1.774 cavalli con carburante a 85 ottani.

Il team di Shelby SuperCars al lavoro sulla Tuatara deve però sbrigarsi, perché un paio di mesi fa è stata presentata un'altra concorrente assolutamente degna di nota. Stiamo parlando della Hennessey Venom F5, sviluppata e costruita da una compagnia dotata di una certa esperienza nel campo della velocità estrema: la vetture metterà in strada 1.842 cavalli di potenza, 1.617 Nm di coppia e una progettazione aerodinamica che le permette di passare da 0 a 100 km/h in appena 8,4 secondi!