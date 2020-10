La SSC Tuatara dei record potrebbe avere una 'sorellina'

Nel corso della giornata di ieri è stato condiviso il video ufficiale inerente l'incredibile record di velocità massima appena ottenuto dalla SSC Tuatara, la quale ha battuto la Bugatti Chiron Super Sport 300+ raggiungendo i 532,7 chilometri orari.

Bene, detto questo, pare che a circa 24 ore dalla notizia che ha stupito il mondo dell'automobile Shelby SuperCars sia pronta a rivelare un secondo modello più compatto, meno folle e certamente meno costoso. La Tuatara regolare costa circa 1,5 milioni di euro, mentre la "sorellina" potrebbe stare nel segmento che va dai 400.000 ai 500.000 euro.

Ovviamente restiamo nell'ambito delle vetture esclusive, pertanto la somma richiesta non sarà davvero accessibile, e Motor Authority conferma queste voci. Se tutto ciò fosse vero avremmo una nuova vettura la quale sfiderebbe in maniera diretta i bolidi proposti da Lamborghini, Ferrari o McLaren.

Questo si traduce in un calo delle prestazioni sostanziale, in quanto la piccola Tuatara erogherebbe "soltanto" 700 o 800 cavalli di potenza tramite un V8 aspirato. Potrebbe trattarsi di una variante docile del mostro che muove la macchina da 530 km/h il quale, ricordiamo, è un V8 bi-turbo da 5,9 litri a pedivella piana il quale, con carburante E85, scarica sull'asfalto ben 1.776 cavalli di potenza.

Al momento nessuno ha ancora parlato del nome che la supercar potrebbe assumere, né di un intervallo di date circa il suo eventuale debutto. Un report risalente a maggio si riferiva a una macchina da 1.000 cavalli molto simile, almeno in termini stilistici, alla Tuatara. Con essa condividerebbe all'incirca l'accelerazione da 0 a 200 km/h a causa dei limiti imposti dall'attrito fra gli pneumatici e il suolo, ma in linea di massima non sarebbe capace di superare i 350 km/h.

Restando in tema di nuovi annunci dal settore automotive, Bugatti è proprio in procinto di farne uno: con una immagine teaser si sta preparando al lancio di un particolare bolide.