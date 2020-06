Ancora mostruosa la SSC Tuatara: i tempi d'accelerazione sono da record

Shelby Super Cars, in breve SSC, si mette ancora in mostra attraverso le performance della sua incredibile hypercar: la Tuatara. Il bolide ha più volte sorpreso il pubblico grazie ai semplici e freddi numeri (anche per il suo ruggito), ma questa volta ha potuto trasformarli in qualcosa di concreto.

Per chi non lo sapesse, specifichiamo che la hypercar è mossa da un poderosissimo V8 bi-turbo da 5,9 litri, capace di sprigionare ben 1.774 cavalli di potenza, di toccare gli 8.800 giri/min e di raggiungere e superare i 480 km/h di velocità massima anche grazie ad un coefficiente aerodinamico bassissimo anche tenendo in considerazione la categoria di riferimento.

Mentre i primi esemplari di Tuatara vengono distribuiti ai facoltosi acquirenti, il boss della casa automobilistica statunitense, Jerod Shelby, ha deciso di mettere in piedi una serie di test che consistono nel passare dalla seconda alla quarta marcia provando a ottenere il miglior tempo possibile nel passaggio da 60 a 120 mph (96-193 km/h). Bene, adesso tenetevi forte, perché il bolide ha impiegato appena 2,5 secondi.

Prima di questo però alcuni problemi ingegneristici avevano proibito alla casa di fornire numeri, come Shelby ha rivelato ai ragazzi di Top Gear:"Ho notato, durante le accelerate, di non sentire alcuna indicazione dell'intervento del limitatore di giri a 8.500 rpm. Quindi, quando siamo tornati nello stabilimento, abbiamo inviato i dati al nostro master tuner chiedendogli di verificare che il limitatore dei giri fosse effettivamente programmato per intervenire a 8.500+ rpm. In serata ho ricevuto una telefonata da un tuner particolarmente eccitato mentre ero a tavola con la mia famiglia, e questi mi diceva:'ti rendi conto che andavi da 60 a 120 mph in 2,5 secondi netti durante quelle accelerate?' e poi ha proseguito 'non pensavo questo fosse fisicamente possibile per un'auto a due ruote motrici, ma ho controllato, ed effettivamente i sensori tracciavano sei satelliti durante i test, quindi è tutto legittimo. E' assolutamente folle', ha detto."

Nel video in alto la Tuatara impiega 2,8 secondi per compiere la stessa prova, ma potete ben vedere che Shelby cambia a circa 7.500 giri evitando di spingere il motore al limite, e quindi credere ai tempi dichiarati dal boss di SSC. Per concludere restando in tema di auto assolutamente folli, pare essere imminente il debutto della Pininfarina Battista: una vettura elettrica da circa 2.000 cavalli.