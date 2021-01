La SSC Tuatara è mostruosa: ha appena toccato i 460 km/h

Nel caso in cui seguiste assiduamente le nostre pagine ricordereste sicuramente la SSC Tuatara e il suo tentativo di battere il record assoluto in velocità massima per una vettura stradale, il quale causò non poche polemiche.

Shelby SuperCars affermò che la sua hypercar fosse arrivata a 532 km/h, ma delle incongruenze portarono parecchie persone a dubitare del test. In effetti il test non fu misurato con precisione, così il fondatore della compagnia, Jerod Shelby, promise un nuovo tentativo.

Da quel momento sono passati alcuni mesi, ma finalmente la stratosferica Tuatara ha avuto nuovamente modo di esprimere tutta la sua potenza presso il Johnny Bohmer Proving Grounds alla Shuttle Landing Facility situata in Florida.

Alla guida del bolide per il primo tentativo c'era il pilota professionista Oliver Webb, mentre il secondo test è stato a cura del proprietario del veicolo, Dr. Larry Caplin, che ha avuto a disposizione un rettilineo di 3,7 chilometri per spremere a fondo la Tuatara, la quale in appena un chilometro e mezzo si è portata sui 393 km/h.

A ogni modo, per rendere effettivo il record bisogna ottenere la medesima velocità in entrambi i versi dello stesso tracciato, e alla fine la Tuatara ha portato a casa una velocità di 450,1 km/h in un verso e di 460,4 km/h in quello opposto. La velocità media ammonta quindi a 455,2 km/h.

Sia il produttore che il pilota però non sono affatto convinti di aver sfruttato appieno le potenzialità della Tuatara, per cui entro le prossime settimane potremmo assistere ad un ulteriore test. Per coloro i quali non dovessero ancora conoscere le specifiche della prima creazione individuale SSC possiamo menzionare la presenza di un poderoso V8 twin-turbo a pedivella piana da 5,9 litri e una potenza di 1.774 cavalli con carburante a 85 ottani.

Al momento quindi la Bugatti Chiron Super Sport 300+ detiene ancora lo scettro, ma la hypercar francese non deve badare soltanto alla SSC Tuatara, ma anche all'agguerritissima Hennessey Venom F5: il mostriciattolo è pronto a superare la soglia dei 500 km/h.