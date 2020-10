La SSC Tuatara ha abbattuto il precedente record di velocità massima?

A Pahrump, Nevada, sono avvenuti strani fatti nell'ultimo fine settimana. Un oggetto identificato (l'hypercar SSC Tuatara) ha percorso ad altissima velocità un tratto di autostrada chiusa. L'obiettivo? Diventare ufficialmente l'auto di produzione più veloce al mondo.

Stando alla testata locale Pahrump Valley Times, il dipartimento dei trasporti del Nevada ha chiuso lo scorso fine settimana un tratto della Highway 160, che collega Pahrump a Las Vegas. La caccia al record di SSC è avvenuta sia sabato 10 che domenica 11. La Highway 160 è nota per essere lo scenario che ha permesso alla Koenigsegg Agera RS di stabilire il record di auto più veloce al mondo nel 2017 (con i suoi 447.19 km/h). Per essere riconosciuto nel Guinness dei primati il record deve essere la media di due tentativi, per questo motivo la Bugatti Chiron Super Sport 300+ da 490 km/h non ne è la detentrice ufficiale, pur essendo a tutti gli effetti la vettura di produzione più veloce al mondo.

La SSC Tuatara ha stabilito un nuovo record o no? Stando ad una fonte anonima ascoltata da Carscoops: sì. Purtroppo non è stato condiviso alcun dettaglio sulla velocità raggiunta. Non è la prima volta che SSC detiene il record, la sua Ultimate Aero fu l'auto di produzione più veloce al mondo, prima dell'arrivo della Bugatti Veyron Super Sport nel 2010.

Il CEO di SSC Jerod Shelby non ha confermato il record ma si è detto entusiasta del progetto: “Dopo aver trascorso anni nell'ombra siamo lieti dell'improvviso aumento di interesse per la SSC Tuatara, che si tratti del video del nostro test contro un'altra hypercar [si riferisce a questa sfida contro la Veyron], o delle speculazioni sul fatto che abbiamo bloccato una strada per guidare ad alta velocità, cosa che facciamo un paio di volte a settimana [...] In SSC non abbiamo nascosto il nostro obiettivo di raggiungere le 300 miglia orarie e ogni miglio all'ora guadagnato oltre i 250 è il risultato della costante ricerca dell'eccellenza da parte nel nostro team negli ultimi dieci anni. Abbiamo ricavato cifre impressionanti dal V8 da 5,9 litri da 1774 CV della Tuatara e siamo ancora sconvolti da quanto ancora può dare. Restate sintonizzati.”