SsangYong è tornata: addio debiti, si riparte con nuovi veicoli elettrici

SsangYong Motor Company è di nuovo in attività. La società ha fatto sapere di aver risanato tutti i debiti accumulati negli ultimi anni, un obiettivo raggiunto l'11 novembre scorso attraverso fondi derivanti dall'acquisizione da parte di KG Group.

SsangYong è dunque back on business dopo un periodo buio in cui ha seriamente rischiato di dover chiudere i battenti per sempre, una brutta storia che ha persino ispirato la storia della serie Netflix Squid Game. Per risanare l'azienda ci sono voluti circa 18 mesi, il processo di recupero è infatti iniziato nell'aprile del 2021. Ora l'obiettivo è tornare a produrre automobili, aumentando le vendite e realizzando rapidamente profitti.

Core business di questo ritorno in grande stile sarà l'elettrificazione: grazie ai capitali di KG Group l'azienda lancerà sul mercato mondiale il nuovo SUV Torres, mentre il prossimo anno arriverà il primo modello di una serie di EV, l'U100. "A nome di tutti i dipendenti di SsangYong Motor” – ha dichiarato l’azienda – “vorremmo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutte le parti interessate, tra cui il Tribunale fallimentare di Seoul, i creditori e i partner per la loro comprensione e il loro sostegno nel completare con successo la procedura di risanamento aziendale e nel gettare le basi per la ripresa dalla regolare attività. In particolare, siamo riconoscenti per la fedeltà dei nostri clienti e, in quanto azienda completamente nuova e trasformata, puntiamo a ricompensare la loro pazienza fornendo il miglior servizio clienti possibile".

“Siamo felici per questa notizia e come sempre pronti a supportare il brand SsangYong nel nostro Paese", ha detto Marco Saltalamacchia, Executive Vice President e CEO Gruppo Koelliker. "Come importatori esclusivi di SsangYong in Italia condividiamo gli obiettivi del marchio sudcoreano, lo affiancheremo nei suoi futuri progetti e nel lancio di nuovi modelli e servizi sul mercato italiano”.