Spuntano in rete i primi rendering non ufficiali della Genesis G70 Wagon

Genesis ha intenzione di scalare le vette del successo approdando in Europa e proporre un modello station wagon è una delle migliori scelte che si possano fare in quest’ottica, dato che il mercato del vecchio continente sembra piuttosto affascinato da questa tipologia di veicoli.

Dopo aver mostrato numerose immagini di anticipazione sul design quasi ultimato della vettura, e dopo averla avvistata attorno al Nurburgring, il team di Kolesa.ru ha deciso di ipotizzare l’aspetto della vettura che entrerà in produzione quest’anno. Il camouflage dell’auto raffigurata nelle immagini rilasciate da Genesis mostravano i volumi dell’auto e un look votato alla sportività, ma questi rendering ci aiutano ad identificare le linee della vettura.

Proprio come la versione berlina, il frontale è caratterizzato da gruppi ottici divisi in una parte superiore e una inferiore, e tra di essi fa bella mostra una calandra dalle dimensioni generose. L’ampia bocca frontale e le prese d’aria laterali donano sportività al muso, che appare così largo e ben piantato a terra.

Gli stilemi della G70 standard vengono ripresi anche nel posteriore della Wagon, che sfoggia però un lunotto inclinato capace di slanciare la vettura donandole tanta sportività, amplificata dalla presenza di un estrattore d’aria a tutta larghezza, che integra un doppio tubo di scarico sul lato destro della vettura. Quest’ultimo aspetto in particolare potrebbe risultare errato, dato che le immagini ufficiali della casa mostrano due scarichi ovali che sembrano annegare nelle forme del parafango.

Dopotutto ci troviamo di fronte a dei rendering ipotetici, che in ogni caso suggeriscono un design che ha tutte le carte in regola per ritagliarsi un suo gruppo di sostenitori in un segmento agguerrito, comandato quasi ed esclusivamente da Audi, BMW e Mercedes Benz. Non ha caso la G70 Wagon - o Shooting Brake, ancora non ha un nome ufficiale - sarà destinata al solo mercato europeo.