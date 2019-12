Spuntano i piani della Gigafactory 4: lo stabilimento europeo sarà ancora più grande

Sono trapelati online i piani originali della Gigafactory 4, il nuovo stabilimento tedesco che, a partire dal 2021, inizierà a sfornare Tesla per il mercato europeo. La Gigafactory 4 è già piuttosto imponente, ma preso lo sarà ancora di più.

Il progetto della Gigafactory 4 mostra chiaramente che Tesla si è già preparata ad una eventuale futura espansione del sito di produzione. Il design finale dello stabilimento appare poi molto simile a quello della Gigafactory 1, quella del Nevada.

L'imponente fabbrica di Tesla occuperà 300 ettari, il sito è piuttosto vicino all'area industriale GVZ Berlin-Ost Freienbrink.

La piantina della Gigafactory 4 non soltanto ci dà la notizia di un possibile incremento delle dimensioni, in futuro, ma ci permette anche di ricostruire con una certa chiarezza l'organizzazione di ogni sezione dello stabilimento. Ecco lo scopo di ogni sezione, così come indicato dalla cartina che trovate in calce.

produzione delle batterie qui saranno invece realizzati gli schienali assemblaggio finale dei veicoli verniciatura parte principale della catena di rifornimento deposito e inventario trattamento delle acque reflue assemblaggio della carrozzeria produzione delle parti in plastica accesso via ferrovia circuito di testing per le auto arrivi e consegne parcheggio per i dipendenti

A pieno regime la Gigafactory 4 produrrà 500.000 Model 3 e Model Y ogni anno. Un video realizzato con un drone mostra il sito dove verrà costruita la fabbrica.