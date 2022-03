Spunta una misteriosa Tesla Model Y con 450 km di autonomia: è la Standard Range 4680?

Stando agli ultimi dati EPA, l'ente americano che controlla consumi ed emissioni degli autoveicoli, Tesla starebbe preparando il lancio di una nuova Model Y con 450 km di autonomia. Che sia la Model Y Standard Range che Elon Musk non ha mai rilasciato?

A oggi Tesla vende soltanto due versioni di Model Y, la Long Range e la Performance. Inizialmente in line-up c'era anche una Standard Range, variante che poi Elon Musk aveva ritirato per motivi di prestazioni non sufficienti. L'auto non garantiva l'adeguata autonomia, dunque cos'è cambiato ora con questa nuova Model Y da 450 km di range?

Beh nel frattempo sono arrivate le celle Tesla 4680: Tesla ha presentato al Battery Day 2020 queste nuove celle capaci di conservare più energia a parità di ingombro. Hanno insomma una densità maggiore delle celle tradizionali, sono più grandi e possono stare stipate tutte assieme senza spazi morti.

Proprio grazie a queste nuove celle/batterie, Tesla sarebbe in grado di lanciare una Model Y Standard Range da produrre in Texas. Del resto di recente Tesla stessa ha festeggiato la milionesima cella 4680 prodotta, non sono ancora state montate su veicoli di serie ma esistono, sono rodate e approvate. Vedremo cosa succederà dunque alla line-up della Tesla Model Y, con questo nuovo, misterioso modello listato dall'EPA come AWD, dunque con doppio motore (che potrebbe costare attorno ai 54-55.000 euro).