Spunta su eBay un motore Lamborghini da 6,2 litri e 572 cavalli, e costa parecchio

Qualcuno di Lonsdale, Australia, ha deciso di mettere in vendita su eBay un motore Lamborghini da 6,2 litri e capace di 572 cavalli. Apparteneva ad una Murcielago del 2006 e non è affatto economico.

Il prezzo richiesto si aggira intorno ai 28.000 euro, il costo di una berlina media, ma per questo V12 aspirato ci sono persone che farebbero follie, viste le performance fornite al bolide di Sant'Agata Bolognese. Purtroppo però quest'ultimo ha subito un grave incidente, che ne ha distrutto tutto l'anteriore e quindi i relativi proprietari hanno deciso di "farlo a pezzi".

Quando si sono trovati quel gioiello di motore tra le mani non hanno di certo potuto scartalo come un inutile orpello, infatti ha dovuto muovere la Murcielago per soli 7.000 chilometri prima del fatale colpo frontale. In pratica si può dire che sia appena stato svezzato, dato che alcune Murcielago hanno percorso fino a 320.000 chilometri con propulsore originale e, tra le altre cose, questo potete montarlo su qualsiasi vettura vogliate!

Di sicuro è richiesto tanto lavoro per farlo, e inserirlo in un vano motore che non sia quello per il quale è stato progettato può veramente far penare anche l'appassionato più incallito, ma potrebbe valerne la pena.

