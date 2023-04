Spruzzino e galleria del vento per testare il tergicristallo del Tesla Cybertruck

Il Tesla Cybertruck è più vicino di quanto si possa immaginare a giudicare dalle testimonianze che riceviamo nell’ultimo periodo: la casa di Palo Alto ha rilasciato un teaser trailer del crash test del Cybertruck, e tante segnalazioni da parte di appassionati dotati di droni ci offrono visioni interessanti e curiose delle fasi di test.

Dunque, dopo aver assistito alle prove sulle sospensioni del Cybetruck, questa volta un video registrato da un drone che sorvolava la Gigafactory in Texas ci svela il processo di test dei tergicristalli e di come l’acqua scorre sul parabrezza ampio e inclinato del pick-up di Palo Alto.

Non aspettatevi processi fantascientifici però, perché è vero che il Cybertruck è parcheggiato di fronte ad una galleria del vento a cielo aperto, ma l’acqua sul vetro arriva direttamente da un tecnico Tesla che spruzza il liquido con un semplice spruzzino. Il vento generato dal macchinario permette poi di analizzare come l’acqua si diffonde sul vetro e soprattutto come performano i tergicristalli, o meglio, il solo ed immenso tergicristallo.

A differenza di alcuni prototipi che avevano una doppia spazzola, questo esemplare sembra essere definitivo (dunque vicino al debutto), e adotta un unico tergicristallo incernierato nella parte inferiore sinistra del lunotto, ma è evidente come nel suo movimento riesca a coprire grand parte del parabrezza, lasciando “sporco” soltanto l’angolo superiore destro del cristallo. I test dunque proseguono, ma il Cybertruck è sempre più vicino.