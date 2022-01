Volete una PS5? La trovate a bordo di questo Mercedes-Benz Sprinter di lusso

A oltre un anno dal lancio commerciale ancora faticate a trovare una PlayStation 5 (aspettando nuove scorte di PS5 nel 2022)? Beh potete sempre optare per questo lussuoso Mercedes-Benz Sprinter che ne ha una installata all'interno, anche se vi costerà parecchio.

Non si tratta di uno Sprinter ufficiale, non è Mercedes-Benz che offre la PS5 come optional, bensì è uno Sprinter custom creato da Klassen, un veicolo extra lusso che a bordo offre veramente di tutto. È letteralmente un salotto su quattro ruote, anche se all'esterno potrebbe sembrare un classico Sprinter nella sua versione più lunga e capiente.

Esteriormente abbiamo comunque una griglia differente che potrebbe ricordare un veicolo AMG, un bumper sportivo e cerchi più accattivanti. È però all'interno che lo Sprinter Klasser dà il meglio di se: abbiamo quattro sedute Ottoman più un divanetto sulla quarta fila, un pannello di controllo per gestire le luci d'ambiente e il clima, un piccolo frigo bar, un grande schermo per l'infotainment con Apple TV e PlayStation 5, per gli appassionati di videogiochi più incalliti. Il prezzo di questa piccola meraviglia? Klesser non lo ha diffuso ufficialmente ma dovremmo essere attorno ai 200.000 euro, con il van addirittura più costoso della fantastica Mercedes-Maybach S580 4Matic Mild Hybrid.