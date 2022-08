La Sprint Race arriva anche in Moto GP dal 2023: tutti i dettagli

La Sprint Race è un formato di gara che determina la griglia di partenza per l'evento principale di domenica. La Formula 1 ha già inserito questa sessione per alcuni gran premi, tuttavia anche la Moto GP sembra intenzionata a procedere sulla stessa linea d'onda già a partire dal prossimo anno.

Dopo la straordinaria vittoria di Pecco Bagnaia in Austria, che ha firmato la tripletta nelle ultime tre gare, è arrivato il momento per la Moto GP di aggiornare la competizione esattamente come accaduto in F1. Si tratta di un'iniziativa che ha già scosso l'intero settore, tra chi si è esposto a favore e chi, come Fabio Quartararo, l'ha invece fortemente criticata.

Ad ogni modo, per com'è stata pensata, la Sprint Race in Moto GP dovrà tenersi ad ogni week-end di Gran Premio e andrebbe a coprire all'incirca la metà di distanza di una singola gara, con in palio metà dei punti di campionato. L'idea è quella di non privare di significato le qualifiche, che in questo caso continueranno a stabilire la griglia di partenza per l'evento principale, ma andranno semplicemente a rimuovere una delle sessioni libere e il warm-up di domenica.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa iniziativa, vi piace l'idea? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.