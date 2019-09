Spotify in streaming fra le funzioni del nuovo software Tesla V10

Lo scorso 16 settembre vi abbiamo mostrato le note ufficiali del nuovo software Tesla V10, che raccoglievano tutte le novità del sistema, a quanto pare però non erano ancora definitive. Tesla continua ad aggiungere feature, come ad esempio lo streaming Spotify.

Ricordiamo che la maggior parte degli aggiornamenti sul software V10 di Tesla ci stanno arrivando proprio dalla community della società californiana, ovvero da tutti quegli utenti che grazie al programma Early Access hanno il nuovo firmware in anteprima. Ora, grazie a un nuovo aggiornamento, abbiamo altre note ufficiali pubblicare su Twitter dall'account Steve Jobs Ghost, nelle quali si conferma l'arrivo del videogioco retrò Cuphead, la funzione Smart Summon in Beta, il Tesla Theater per lo streaming di Netflix, YouTube e non solo, il Caraoke e per l'appunto Spotify, aggiunto quasi in sordina.

A differenza dello streaming video, che almeno temporaneamente prenderà i dati dallo smartphone, Spotify dovrebbe funzionare con il 4G integrato delle stesse Tesla, nelle note l'unico avviso sottolinea come sia indispensabile avere un account Spotify Premium - dunque dobbiamo dimenticare lo streaming di Spotify Free.

Si continua poi con le funzioni già annunciate Feeling Lucky or Hungry, con il software che ci consiglierà luoghi da visitare o dove mangiare, il Joe Mode, per silenziare i suoni di sistema se a qualcuno in auto danno fastidio, e molto altro ancora. Oramai il rilascio dovrebbe essere davvero vicino.