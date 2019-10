Lo spot della Renault 18 girato da Sergio Leone in persona

Negli anni 80 il leggendario regista della Trilogia del Dollaro Sergio Leone si è messo dietro alla cinepresa di uno spot di una casa automobilistica. Leone è infatti il regista di questo notevole spot della Renault 18, che vi riproponiamo in apertura a questa news. La Reanault appare incatenata all'interno di un'arena romana...

E a fare da colonna sonora di questa pubblicità della Renault, non poteva che esserci un'inconfondibile theme da autentico spaghetti western. Sì, c'è lo zampino di Ennio Morricone, altra leggenda coinvolta con le sue musiche in questo spot. La telecamera si sofferma sul badge che testimonia l'alimentazione diesel del veicolo, poi vediamo dall'alto la Renault 18 proprio al centro dell'arena romana, intrappolata da due massicce catene di metallo.

A questo punto la macchina incomincia ad animarsi, sterzo e cambio sembrano dotati di vita propria, e iniziano a lottare freneticamente per liberare il veicolo dalle catene, che davanti al vigore della 18 (il punto dello spot è proprio enfatizzare la sua potenza, del resto) cedono inesorabilmente.

Lo spot è del 1981, all'epoca Leone era l'acclamato regista della trilogia del dollaro. Solamente tre anni dopo questo spot, sarebbe poi ritornato per un'ultima volta davanti alla cinepresa per realizzare quello che probabilmente è il suo più grande capolavoro: C'era una volta in America.

Forse a qualcuno di voi viene in mente una geniale parodia di questa pubblicità: in Attila flagello di Dio, Abantantuono si imbatte in un uomo incatenato di nome... Renaulto. Il film è dell'82, proprio a ridosso della messa in onda dello spot della Renault 18.