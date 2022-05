Lo spot di Land Rover Defender bannato nel Regno Unito perché "mente agli utenti"

Sembrerà strano, ma gli spot pubblicitari dedicati alle automobili spesso possono creare non pochi grattacapi alle case costruttrici. Tempo fa è stato bannato bannato uno spot radiofonico di BMW perché l’auto saliva di giri, invece questa volta la sfortunata protagonista è Land Rover, con uno spot dedicato al Defender.

Prima di proseguire però, vi invitiamo a guardare il filmato presente in apertura d’articolo, così che possiate farvi un’idea di quale possa essere il problema riscontrato da alcuni utenti.

Dunque, in quei brevi 60 secondi di video ci sono un bel po’ di cose sopra le righe e in un certo senso simpatiche, come il semaforo in mezzo al deserto, la cascata utilizzata come autolavaggio o il vigile che dirige il traffico tra le dune, ma chiaramente nulla di tutto ciò ha creato problemi. L’elemento che invece ha fatto scattare il ban si trova proprio sul finale, e riguarda il segnale acustico di parcheggio.

Ebbene sì, due utenti hanno trovato da ridire proprio sul sistema acustico che aiuta nelle manovre, che in questa circostanza si può udire durante la retromarcia verso il ciglio di un burrone. Secondo questi puntigliosi osservatori, questo aspetto sarebbe una menzogna, dal momento che i segnali acustici operano soltanto in presenza di un ostacolo e non sono invece in grado di captare un eventuale vuoto sul finire di una strada, e il modo in cui è stato girato lo spot potrebbe ingannare le persone e spingerle quindi ad affidarsi ai sensori in situazioni in cui non funzionerebbero affatto, come sul ciglio di un burrone appunto.

L’Advertising Standards Authority (ASA) del Regno Unito dunque ha messo al bando tale spot, affermando che: “Abbiamo ritenuto che alcuni spettatori avrebbero potuto interpretare che i sensori di parcheggio dell'auto sarebbero in grado di riconoscere quando i conducenti si trovino in retromarcia vicino a un dislivello. […] e le rocce non erano sufficientemente prominenti per contrastare tale interpretazione, abbiamo quindi concluso che l'annuncio rappresentava in modo fuorviante la funzione del sensore di parcheggio”.

Eppure chiunque si avventuri in fuoristrada, esperto o meno che sia, difficilmente di affiderebbe al solo utilizzo di sensori e telecamere, anche perché sono semplici strumenti di aiuto al pilota, e non sono fatti certo per sostituire il buon senso umano.

Questa è soltanto uno degli ultimi fatti di questo tipo, ma ricordiamo anche la stramba legge francese che obbliga le case automobilistiche a promuovere le camminare e l’uso della bicicletta.