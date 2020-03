Lo spot di questa Lamborghini usata è così patetico che sembra una parodia di South Park

Ci sono molte parole per descrivere lo spot creato da una concessionaria per vendere questa Lamborghini Gallardo Spyder usata del 2008. I nostri lettori della Gen Z probabilmente direbbero che è molto cringe. Noi che non c'abbiamo più l'età per lo slang ci limitiamo a dire che è davvero patetico. Assurdamente patetico. Sembra quasi una parodia.

Avete presente quella puntata di South Park dove Cartman decide di nascondere le schede elettorali delle Presidenziali del 2012 in una concessionaria Hummer, perché quello è l'unico posto dove nessuno le avrebbe mai trovate? Ecco, l'idea è un po' quella: ci immaginiamo un venditore d'auto all'americana pieno di supercar invendute che non sa come liquidare. Quale idea migliore se non uno spot con voice-over ultra pompato da mandare in onda in seconda serata su qualche tv ultra-locale? Del resto, ci sarà un motivo se negli USA i venditori d'auto sono giudicati alla stregua dei venditori porta a porta.

"Lamborghini 'Gal-a-ra-doooooo' two-door. Convertible. Coupe. Spyderrrrr", incalza la voce di questa promo con un'enfasi che risulterebbe fuori posto perfino nel tavolo dei commentatori di un qualche incontro amatoriale di wrestling hardcore dell'Ohio.

Ma il tono grottesco e involontariamente (?) comico dello spot non è nemmeno il problema più grande. La pubblicità si concede anche qualche imprecisione qua e là, ad esempio la Lamborghini in questione viene definita una "Manual Muscle", peccato che abbia un E-Gear: non proprio una soluzione da "puristi del manuale" (è un cambio robotizzato). Anche se, volendo essere onesti, è comunque un'opzione sufficientemente esotica per un Paese dove il cambio manuale è morto.

Trovate il video in apertura, giudicate voi stessi. Magari siamo troppo spocchiosi noi, eh. Magari pronunciare Gallardo con nove erre aiuta veramente a vendere. Se lo spot ha fatto breccia nel vostro cuore, sappiate che la Lamborghini in oggetto è in vendita presso il Southern Trust Auto Group ad un prezzo di 85.000$. La trovate qui.