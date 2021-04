Lo spot Hyundai deride la Fiat Panda e Lapo Elkann si infuria: 'Ci vuole rispetto'

Qual è il modo più semplice di far infuriare Lapo Elkann? Molto semplice, toccare e deridere un modello iconico del made in Italy come la Fiat Panda. All’imprenditore non è andato affatto giù l’ultimo spot della Hyundai Kona N 2021.

Il SUV sportivo da 280 CV è appena stato lanciato dalla casa sudcoreana e per l’occasione è stato creato uno spot in cui si vede una Kona N salvare un fattorino delle pizze rimasto a piedi con la sua vecchia Panda. Nelle immagini si vede chiaramente il modello italiano nel suo design originale (non l’ultimo modello) con su scritto “Pizzaaa”, secondo Lapo un’uscita infelice che si rifà a vecchi stereotipi italiani, la Panda e la pizza per l’appunto.

Chi segue i lavori di Garage Italia di Lapo Elkann sa bene quanto la Panda originale sia importante per la società, che l’ha rivisitata più e più volte, l’imprenditore ha così commentato infuriato lo spot e ha lanciato una campagna social pro-Panda: “Basta usare stereotipi sull’Italia. È molto triste vedere nel 2021 l’uso della Panda e della pizza in uno spot di scarso gusto. Non si può fare ironia su alcune delle grandi eccellenze italiane. Cara Hyundai devi rispettare il nostro Paese, i nostri valori e la nostra cultura.” Lapo ha anche lanciato l’hashtag #iosonoPanda a difesa del mitico pandino. Hyundai ha davvero preso di mira l’icona sbagliata?