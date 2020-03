Si sposta il Salone dell'Auto di Francoforte: dal 2021 sarà a Monaco

Francoforte perde il più importante evento dedicato all'automotive della Germania. Il motorshow tedesco aveva perso di centralità nel corso dell'ultima edizione, con un drastico calo nel numero di visitatori. Ora il Salone dell'auto si sposta a Monaco di Baviera, nella speranza che possa dare nuovo lustro all'evento.

Del resto, quella di Monaco di Baviera è un'area centrale per il settore automotive tedesco, basti pensare alla prossimità con gli stabilimenti e i quartieri generali di alcuni dei brand più iconici dell'industria tedesca, a partire da BMW.

Come era già stato annunciato l'anno scorso, il focus dell'evento verrà ridisegnato in maniera significativa. Non c'è davvero più spazio per un numero così alto di saloni legati alla parte più tradizionale dell'automotive. Ora il motorshow tedesco punta al tema della mobilità del futuro, nella speranza che questa scelta aumenti la competitività della manifestazione a livello internazionale.

Chiariamoci, non è nella maniera più assoluta un fulmine a cielo sereno. Anzi, che un cambiamento radicale presto o tardi sarebbe arrivato ve lo avevamo anticipato anche noi a settembre del 2019. In quella occasione era chiaro che Francoforte avrebbe dovuto cambiare completamente registro, alla luce di quella che è stata una delle edizioni più disastrose di sempre, con un numero di brand che hanno disertato l'evento semplicemente disarmante, e un calo di visitatori pari al 30% (!).

Vedremo nel 2021 se il salone di Monaco sarà in grado di restituire centralità alla Germania. Non è scontato, non è l'unico evento dedicato alla mobilità next-gen: già altri eventi si stanno spostando in questa direzione, mentre i brand, per rivelare le novità legate più strettamente al tech, guardano con grande attenzione alle fiere legate al settore tecnologico.