La sportiva più venduta al mondo? La celebre Ford Mustang che oggi compie 56 anni

La muscle car americana per eccellenza, la famosissima Ford Mustang, celebra oggi i 56 anni di servizio, e secondo i numeri di vendita che registra ultimamente, non pare assolutamente indirizzata verso il viale del tramonto.

La popolare sportiva è stata prodotta dalla casa automobilistica statunitense a partire dal 1964 per forte volere di Lee Iacocca, che all'epoca aveva un grosso potere decisionale. La prima serie era equipaggiata con un motore da 2,8 litri erogante 105 cavalli di potenza.

Per l'ultima generazione di Mustang, nella versione Shelby GT500, si è arrivati a montare un V8 da 5,2 litri e capace di sprigionare 771 cavalli di potenza e 847 Nm di coppia. Questa, dal debutto del 2015 alla fine del 2019, è riuscita a convincere ben 633.000 acquirenti di 146 diversi Paesi, ma ovviamente il successo maggiore è stato riscosso in madrepatria.

In Europa invece nel 2019 è stata scelta da 9.900 automobilisti e in tutto il mondo ha piazzato 102.090 esemplari, con un incremento del 3 percento rispetto all'anno precedente. Dati sicuramente eccellenti per il brand americano, che al contempo si affaccia sul futuro cercando, almeno in parte, di intraprendere il sentiero verso l'elettrificazione.

Ford però non lo farà soltanto sviluppando e mettendo in strada auto elettriche, ma anche con la messa in piedi di una struttura di ricarica dedicata, alla quale però è stata affibbiata una denominazione tutt'altro che felice. In ogni caso anche il marchio Mustang riceverà un modello elettrico, e si tratta della Mustang Mach-E, la quale è stata pubblicizzata attraverso una serie di evoluzioni che è stata capace di mettere in atto sui sentieri innevati del nord. Se foste interessanti, da qualche settimana è possibile preordinarla anche dall'Italia.