Questa sportiva elettrica pesa soltanto 590 kg, poco più di una Citroen Ami

Le auto elettriche attuali hanno un grosso problema: sono generalmente molto pesanti a causa della loro batteria. Questo però non vale per tutti i modelli in assoluto: la sportiva Carice TC2 proveniente dai Paesi Bassi pesa appena 590 kg nella sua versione base.

Su un’auto, il peso eccessivo è nemico del divertimento e dell’efficienza. Avere tanti cavalli su un EV molto pesante significa avere prestazioni ridotte o comunque consumi alle stelle, e spesso le due cose si verificano insieme. La TC2 invece dimostra che creare un’auto elettrica leggera e divertente è possibile. Vi basti pensare che pesa poco più di una Citroen Ami, il quadriciclo che non va oltre i 45 km/h, il cui peso è pari a 471 kg.

La vettura è stata protagonista di una puntata di Fully Charged su YouTube, inoltre non è né una kit car (qui trovate una breve storia delle mitiche kit car), né una restomod ma un progetto sviluppato da zero, che mescola un design vintage (ispirato per la maggior parte dalla Porsche 550 Spyder) all’ingegneria moderna. Come può, dunque, una vettura elettrica pesare così poco? A quale compromesso sono arrivati i progettisti? Beh la potenza erogata è solo pari a 56 CV, mentre il pacco batteria è di piccole dimensioni, appena 31,5 kWh, meno di una Dacia Spring. Tuttavia, grazie al peso limitato, la vettura può comunque arrivare a 300 km di autonomia.

Sempre a proposito di compromessi, non c’è servosterzo, zero ABS, nessun sistema di assistenza alla guida. Se tutte le auto elettriche fossero sguarnite di qualsiasi comfort o dispositivo di sicurezza, non solo sarebbero illegali in UE ma sarebbero anche estremamente più leggere. Ma quanto sarebbe divertente guidarle?