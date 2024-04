Anche Alpine investe nel termico a idrogeno, è questo il futuro del motorsport?

Che le auto elettriche alimentate a batteria stiano vincendo sull’idrogeno non c’è alcun dubbio: le BEV hanno venduto 1.000 volte di più. L’idrogeno può però essere usato anche per sviluppare motori termici, come ci conferma anche Alpine e dunque il Gruppo Renault.

Il mondo del motorsport è destinato a cambiare profondamente nei prossimi anni e decenni, siamo però convinti che l’elettrico a batteria non sarà mai una vera alternativa al termico nell’universo delle competizioni. È molto più probabile che a spuntarla saranno i nuovi motori termici alimentati a idrogeno, puliti (emettono solo acqua, non CO2) e in grado di restituire le classiche emozioni dei motori a benzina. Toyota corre con i suoi motori termici a idrogeno già dal 2021, ora invece Alpine ci informa che sta per svelare la prima versione dinamica del suo concept Alpenglow, prima della gara di endurance della 6 Ore di Spa-Francorchamps, in Belgio.

Presentata al Salone dell’Auto di Parigi nel 2022, la Alpine Alpenglow è una vettura termica da competizione alimentata a idrogeno, potrebbe insomma essere un piccolo assaggio di futuro - assieme alle Toyota Corolla alimentate nello stesso modo e dotate di un motore da 1,6 litri a 3 cilindri. I primi giri su pista per la Alpenglow prenderanno forma l’11 maggio 2024 sul circuito di Spa-Francorchamps, l’attesa è dunque alle stelle - anche perché le tecnologie attualmente utilizzate nel motorsport potrebbero un giorno arrivare su vetture di serie. Lo spirito Alpine potrebbe dunque continuare a ruggire con motori termici alimentati a idrogeno che non inquinano. Nel frattempo la marca francese pensa alla sua nuova Alpine A290 su base Renault 5 E-Tech.

