Tutto lo sport di Sky a 9,99 euro al mese su NowTV: l'offerta perfetta per F1 e MotoGP

Lo scorso 27 febbraio vi abbiamo raccontato della nuova, enorme stagione motori 2023 di Sky Sport direttamente dall’Autodromo di Monza, oltre 320 gare in cartellone che potranno essere viste anche su NowTV. Ora la piattaforma ha lanciato un’offerta limitata per avere tutto lo sport di Sky a 9,99 euro al mese.

Non si tratta in alcun modo di un articolo sponsorizzato, quando succede lo segnaliamo sempre in modo chiaro. Vogliamo solo mettervi a conoscenza di un’ottima promozione in scadenza il 5 marzo 2023, giusto in tempo per il GP di F1 del Bahrain: rimanendo sulla piattaforma per almeno un anno, NowTV vi permette di avere il Pass Sport a soli 9,99 al mese anziché 14,90 euro.

Nella pratica potete avere tutto lo sport di Sky per un anno, dunque non solo Formula 1 e MotoGP ma anche Champions League, il tennis, il basket e chi più ne ha più ne metta, per 119,88 euro totali, mentre con la tariffa classica andreste a spendere 179,88 euro.

Siete interessati soltanto ai motori? Dunque avete calcolato di tenere l’abbonamento standard soltanto per 9 mesi, fino alla fine di novembre? Vi conviene comunque stipulare l’offerta dei 12 mesi, poiché 14,99 x 9 fa comunque 134,91 euro, si tratta dunque di un’offerta da prendere al volo a questo link. Avete più mesi (12 contro 9) a una cifra anche inferiore. Se siete già stati clienti NowTV in passato l’offerta potrebbe non essere disponibile, potete però sfruttare una mail differente o quella di un vostro familiare registrandovi con un nuovo account. L’offerta permette di guardare tutto lo sport di Sky su un solo schermo alla volta, due schermi in contemporanea se all’offerta aggiungete anche un pass Intrattenimento e/o Cinema.



