Quanti sponsor hanno le monoposto di Formula 1? Una scuderia (a sorpresa) comanda

Sapete quanti sponsor hanno le monoposto di Formula 1? Ve lo sveliamo noi su questa pagina e vi anticipiamo subito che in vetta a questa speciale classifica vi è una scuderia decisamente a sorpresa, alla luce dei recenti risultati nel mondiale 2023.

A primeggiare in questa chart è infatti la scuderia McLaren che vanta ben 47 sponsor. Si tratta del record al momento assoluto in Formula 1 per quanto riguarda il mondiale 2023, ed è giunto a seguito del recente accordo siglato con Workday, fornitore americano di software per sistemi informativi per studenti e gestione finanziaria on-demand.

La scuderia britannica si conferma quindi una di quelle maggiormente votate alla tecnologia, tenendo conto della scritta Chrome sul "cupolino" e di Velo, sistemi avanzati per la pulizia nonchè sponsor principale appostato sulla monoposto arancione e azzurra.

Come detto in apertura si tratta di una sorpresa tenendo conto che al momento McLaren è in ultimissima posizione in classifica, avendo ottenuto zero punti nelle prime due uscite. Secondo posizione per un'altra vettura che fino ad ora non ha di certo brillato come l'Alfa Romeo con 45 sponsor, mentre sul gradino più basso del podio troviamo Red Bull e Ferrari, appaiate a quota 36.

Spazio quindi ad Alpine con 31, poi Aston Martin, reduce dal terzo posto caos di Fernando Alonso a Jeddah, con 28 sponsor, quindi Mercedes a quota 27, poi Williams a 22, Alpha Tauri a 17 e infine la Haas a quota 14.

Ovviamente il numero di sponsor non è direttamente proporzionale all'introito economico, visto che a volte ne bastano giusto un paio per ottenere un ritorno monetario maggiore rispetto ad esempio ad un gruppo di altri 10 brand pubblicizzati.

In ogni caso il fatto che McLaren abbia tanti sponsor anche se non una monoposto vincente rappresenta un chiaro sintomo di quanto la Formula 1 attiri grandi investimenti da ogni parte del mondo, e il Circus sia in salute come non mai.

Prima di congedarci vi ricordiamo che questo weekend si correrà a Melbourne, in Australia, così come da date del campionato di Formula 1 2023.