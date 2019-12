Questo splendido caravan in stile Art Deco nasconde un animo tecnologico

All'asta uno dei caravan più lussuosi di sempre. Enorme, in stile Art Deco, ma con un cuore tecnologico sapientemente occultato da pannelli in pregiato legno. Alla vista sembra proprio un camper di altri tempi, ma in realtà ci sono tutti i lussi moderni di cui potete avere bisogno. Che stile!

Si tratta di un Capistano del 1950, un bestione da circa 11 metri. Il camper è stato acquistato da Lucas Lackner, che ha avuto l'idea di farlo restaurare in modo da mantenere uno stile coerente con l'epoca del modello, ma allo stesso tempo dare a questa casa su quattro ruote anche un animo più tecnologico. Come fare? Nascondendo la modernità con un sistema a pannelli e porte.

Il Capistano viene da Burbank, in California, ed è opera della Westcraft Manufacturing Company. Il restauro invece è stato affidato a Steven Butcher, esperto in operazioni di questo tipo.

Il risultato è superbo, come si vede dalle foto in galleria. È tutto arredato con lo stile Art Deco del 1930, a partire da un spazioso modulo che svolge la funzione di camera da letto matrimoniale. Pannelli e porte, come menzionavamo sopra, occultano poi una serie di accessori assolutamente moderni, come porte USB, televisioni e casse. Ovviamente non mancano nemmeno strumenti più essenziali, come un moderno sistema di gestione dell'acqua e un altrettanto efficiente sistema di riscaldamento.



