Questa splendida Porsche del 1958 si è fatta 800.000 km e ora è in vendita

È una Porsche Speedster 356A, una gemma rara del 1958. Il proprietario del veicolo se l'è goduto fino all'ultimo, facendo di questa Porsche anni 50 uno dei suoi veicoli d'uso quotidiano. Insomma, non un semplice accessorio da sfoggiare durante i weekend. E il contachilometri lo dimostra, dato che segna 500.000 miglia (804mila km).

Non è esattamente un chilometraggio usuale per una Porsche, specie di quell'epoca. Siamo davvero vicini al milione di chilometri. Non pensate, ad ogni modo, che il fatto che questo veicolo sia stato strausato influisca sul suo prezzo. La Speedster 356A è infatti finita all'asta su Bring a Trailer. Mentre scriviamo questa news è ancora possibile fare un'offerta, e il prezzo raggiunto è notevole: siamo sopra ai 200.000 dollari.

Il proprietario, Mike Robbins, come si diceva ha usato questa Porsche per per oltre 50 anni. L'auto è stata più volte restaurata. Poi nel 2012 Robbins l'ha venduta ad un collezionista, che l'ha tenuta al sicuro in garage per tutto questo tempo.

Il motore, i freni a tamburo e diversi altri pezzi sono stati sostituiti. Costruita tra il 55 e il 59, la 356A è diventata particolarmente popolare solo negli ultimi anni. Anche per questo, un esemplare originale in buone condizioni come questo qui è estremamente ambito.