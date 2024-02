Una splendida Lexus LFA Nurburgring Package è all'asta: servono 1,5 milioni di euro

Lexus LFA è indubbiamente una delle più straordinarie supercar moderne di casa giapponese. Essa rappresenta si distingue come una delle poche vetture di serie dotate di un motore V10. Questo particolare esemplare fa parte di una serie limitata di soli 50 veicoli, forniti dalla fabbrica, con il pacchetto Nürburgring ed è attualmente all'asta.

Questo particolare set di optional include un aumento di 10 CV di potenza al già impressionante motore aspirato da 4,8 litri, portando la LFA a sviluppare 570 CV. Il cambio è stato ricalibrato per garantire cambi di marcia più rapidi, sono stati aggiunti elementi aerodinamici, sospensioni regolabili con assetto più rigido, ruote in magnesio BBS e un ampio spoiler posteriore fisso (ecco qualche informazione sul futuro "elettrificato" di Lexus).

Grazie a questi miglioramenti, questa LFA è riuscita a segnare un record impressionante sul giro al Nürburgring nel giugno 2011, con il pilota Akira Lida al volante, diventando così la settima vettura di serie più veloce in pista nel 2011 con un tempo di 7 minuti e 22,85 secondi. Questo esemplare, il numero 336 di questa serie esclusiva è caratterizzato inoltre da una sorprendente vernice arancione e da interni in Alcantara rossa e nera con dettagli in fibra di carbonio.

La (nome ufficiale) Lexus LFA Nürburgring Package del 2012, che sarà offerta all'asta l'1 e il 2 marzo a Miami, in Florida (Stati Uniti), da RM Sotheby's. Sebbene non siano state ancora rese pubbliche informazioni dettagliate sulle sue specifiche, sul chilometraggio o sulla storia dei proprietari precedenti, è previsto che il suo valore oscillerà tra 1.450.000 e 1.800.000 euro.

Con una produzione limitata a soli 500 esemplari, la Lexus LFA ha acquisito lo status di auto da collezione, pur non essendo ancora considerata un veicolo classico. La sua esclusività e la scarsità di unità prodotte, molte delle quali sono state conservate immacolate nel corso degli anni in attesa di un potenziale apprezzamento futuro, fanno sì che ogni esemplare messo in vendita attiri un notevole interesse e richiesta sul mercato, spesso raggiungendo cifre elevate, figurarsi un'edizione speciale come questa.

Se la storia di questa bellissima supercar non basta a scuotere sufficientemente le meningi, pensate che Lexus, in quanto facente parte del gruppo Toyota, sta sviluppando un cambio manuale per auto elettriche. Il brevetto sarebbe già stato depositato e sarebbe anche in fase di progettazione avanzata.