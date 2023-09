Una splendida Lancia Delta HF Integrale Gruppo A è all'asta: servono 140mila euro

Questa Lancia Delta Integrale HF 16V Gruppo A del 1988 è stata recentemente messa all'asta. Questo veicolo è stato completamente smontato e il suo motore è stato ricostruito completamente. L'ultima Delta venduta è stata questa meravigliosa versione alla Monterey Car Week di quest'anno.

La Lancia Delta è stata una delle automobili più emblematiche, nonchè un vero orgoglio italiano, e ha ottenuto notevoli successi nelle competizioni, soprattutto nel Campionato del mondo di rally. Le versioni stradali di questa vettura sono oggi considerate oggetti da collezione e stanno guadagnando sempre più valore sul mercato.

Il venditore di questo meraviglioso esemplare specifica che l'auto non è stata più utilizzata in competizioni e è stata restaurata con l'intenzione di diventare un pezzo da collezione e un investimento.

La Lancia Delta Integrale HF 16V Gruppo A sfoggia una iconica livrea Martini su un set di cerchi in magnesio OZ bianchi da 17 pollici. All'interno, è equipaggiata con un paio di sedili da competizione Sparco completi di cinture di sicurezza Sabelt, un volante da corsa e un cruscotto personalizzato dotato di tutti gli strumenti necessari per le competizioni.

Le modifiche apportate a questa vettura includono un cambio manuale a sei marce e sospensioni Abarth dell'epoca. È stata installata una centralina Magneti Marelli e il motore turbo da 2.0 litri è stato sottoposto a una revisione completa da un rinomato preparatore ufficiale in Piemonte, raggiungendo una potenza di più di 300 CV. La vettura in questione ha percorso solo 800km.

Un esemplare così ben tenuto e rimesso in sesto ha valore di vendita stimato compreso tra i 132.000 e i 146.000 euro, ma al momento l'offerta più alta è di 100.000 euro, a poco più di due giorni dall'apertura dell'asta.

Molte voci suggeriscono che Lancia abbia in serbo di lanciare sul mercato una nuova Delta, non sappiamo molto su questo veicolo, se non che, stando ai rumor, potrebbe fare il suo debutto per il 2028.