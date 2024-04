Una splendida Fiat Tipo 2.0 Sedicivalvole è all'asta: quanto può valere?

Momento nostalgia: vi ricordate della Fiat Tipo degli anni '90? Ricordate la versione Sedicivalvole? Ebbene, trovare un esemplare simile in buone condizioni, oggi, non è affatto semplice. Dopo avervi parlato della Fiat Tipo appartenuta a Nigel Mansel, una bellissima Sedicivalvole rossa è stata recentemente messa all'asta.

Questa Tipo 2.0 Sedicivalvole del 1991 ha accumulato 131.620 km nei suoi 33 anni di vita. Nonostante l'età, il venditore dichiara che l'auto è "in condizioni eccezionali", sia esteticamente che in termini di prestazioni. Anche i proprietari precedenti sembrano aver mantenuto una cura meticolosa, sebbene sia stata usata molto in questi anni.

La carrozzeria è in tonalità Rosso Corsa, ispirata alla Ferrari, corredata da paraurti non verniciati con dettagli rossi. Alcuni elementi distintivi di questa versione includono lo spoiler posteriore e i cerchi in lega da 15 pollici. Anche se vi sono alcuni segni di grandine sul cofano e sul tetto, si tratta di cose di poco conto considerando i chilometri percorsi da quest'auto e gli anni che si porta alle spalle: insomma, niente di grave che non si possa facilmente sistemare lato carrozzeria.

Passando agli interni, l'originale rivestimento dei sedili Recaro e della fila posteriore si presenta intatto, con segni minimi di usura. Purtroppo, il tetto elettrico apribile non è funzionante e deve essere riparato. Quest'ultimo punto potrebbe essere leggermente più dolente, dal momento che all'epoca il tetto elettrico era una caratteristica piuttosto innovativa anche su auto di fascia superiore alla Fiat Tipo. Inoltre, questo esemplare è dotato di chiusura centralizzata, specchietti elettrici, alzacristalli elettrici e fendinebbia sul paraurti anteriore (tutte cose insolite per una Fiat Tipo degli anni '90, stiamo parlando di una vera e propria full optional).

Sotto il cofano, si trova un motore a quattro cilindri da 2,0 litri aspirato, che eroga 146 CV e 173 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a cinque velocità. Questo propulsore, che proviene dalla Lancia Thema dell'epoca, presenta somiglianze con la versione utilizzata dalla Lancia Delta HF Integrale. Tuttavia, a differenza della Lancia 4WD, la Tipo era offerta solo con trazione anteriore.

Ci teniamo a ribadire che non stiamo parlando di un'auto qualsiasi: la Tipo 2.0 Sedicivalvole è stata considerata una seria concorrente della VW Golf GTI nella sua epoca, tanto che, grazie alle sue prestazioni e alla sua ottima tenuta di strada, risultava essere una valida alternativa alla storica tedesca (tratto piuttosto raro da trovare in una Tipo).

L'auto ha trascorso gran parte della sua vita in Austria, prima di essere venduta in Repubblica Ceca nel 2018. L'attuale proprietario ha provveduto a una revisione, sostituendo la cinghia di distribuzione, l'olio, i filtri e la batteria. Le foto del telaio mostra un telaio apparentemente senza presenza di ruggine, tuttavia vi è una piccola perdita d'olio dal motore e la ventola del radiatore non funziona.

Si prevede che questo esemplare possa essere venduto a un prezzo compreso tra i 12.000 e i 15.000 euro, un investimento significativo per una Fiat Tipo. Al momento, l'offerta più alta è di 5.570 euro, dunque, se siete interessati affrettatevi, dal momento che il prezzo di riserva non è ancora stato raggiunto.

Niente a che vedere con la scarsa gloria della Fiat Tipo di oggi che tuttavia continua a generare un'interesse particolare tra i consumatori. Ad esempio, in Spagna è stata recentemente resa nuovamente disponibile la Tipo con motore diesel. Evidentemente, il rapporto qualità prezzo percepito è ancora considerato sufficiente per molte persone.

