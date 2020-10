Questa splendida Ferrari F40 è in vendita con appena 17.500 km

Se siete grandi amanti della Ferrari F40, e avete un po’ di soldi da parte, attenti al 17 ottobre: all’asta Bonhams della Goodwood Speed Week verrà battuto un modello in condizioni pressoché perfette, con appena 17.000 km percorsi.

Certo i soldi che dovete avere da parte non sono pochi: il valore stimato della vettura va da 990.000 euro a 1,4 milioni di euro, noi vi abbiamo avvisato. Certo ci si porta a casa una vera icona immortale, ultra limitata per giunta, Ferrari infatti ne ha prodotte soltanto 1.300 unità. La protagonista dell’asta è stata fabbricata nel 1991 e ha oggi una targa personalizzata: F4 0DN. Il suo telaio ha come codice ZFFGJ34B000088446, il motore invece è segnato come 52051.

A venderla è stato il concessionario Crepaldi di Milano il 17 febbraio del 1991, con targa originale MI 1T0114. All’epoca finì nei garage di un industriale locale, che l’ha poi rivenduta nel 1993. Un’altra vendita è arrivata nel 1998 a Monza, con il nuovo proprietario che l’ha tenuta fino al 2012. Poi il trasferimento in Inghilterra, con il concessionario ufficiale Ferrari di Nottingham, Graypaul, che ha effettuato l’ultimo tagliando nel 2018, segnando 17.507 km.

Rispetto alla versione originale è stato cambiato, nel tempo, lo scarico (non più catalizzato ma sportivo), i serbatoi del carburante e le cinghie ausiliarie. Ad aumentare il prezzo dell’asta anche i manuali originali dell’epoca, il kit di attrezzi ufficiale, il suo libretto custodito all’interno di un portafoglio in pelle. Mentre oggi si discute su come Ferrari debba premere sull’acceleratore dell’elettrico, a Goodwood si riporta alla luce un passato splendente fatto di auto davvero senza tempo.