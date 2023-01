Una splendida Ferrari 488 Spider all'asta: ennesima vittima dell'uragano Ian

C'è una nuova vittima dell'uragano Ian in vendita all'asta, e stiamo parlando precisamente di una splendida Ferrari 488 Spider di colore nero. Dopo che la famosa McLaren P1 alluvionata è stata rivenduta dal suo proprietario, tocca ora al bolide di Maranello finire in svendita.

Il gioiello in questione è stato danneggiato in maniera pesante dall'uragano Ian che si è abbattuto sulla Florida lo scorso mese di settembre, provocando ingenti danni e soprattutto, distruggendo diverse supercar della zona. Del resto il devastante maltempo si è abbattuto in una delle zona più ricche dello stato a sud est degli Stati Uniti, di conseguenza nel corso degli ultimi mesi sono state moltissime le fuoriserie finite all'asta.

A livello estetico, almeno a vedere le foto, la Ferrari 488 Spider appare in buone condizioni, ma è accompagnata da un certificato di distruzione. Sono quindi prevedibili dei danni all'interno dello stesso mezzo causati dall'acqua che con grande probabilità renderanno inutilizzabile la stessa Rossa.

Proprio per questo chi la compra dovrà sottoporla ad una profonda revisione, spendendo svariate migliaia di dollari, o eventualmente potrà utilizzare le parti ancora intatte della 488 Spider, per poi rivenderle sul mercato, di conseguenza non è da escludere che sia un'officina specializzata alla fine ad aggiudicarsi il mezzo. La terza opzione è che il nuovo proprietario possa trasformare l'auto in una macchina da corsa, utilizzabile solo all'interno di un circuito.

In ogni caso sotto il cofano troviamo un V8 biturbo Ferrari da 3.9 litri che è ancora funzionante, e proprio per questo siamo certi che alla fine il gioiello troverà numerosi potenziali acquirenti. Lo stesso vale per la carrozzeria e i cerchi in lega, e anche gli interni sembrano in buone condizioni. Un'occasione davvero ghiotta per gli appassionati, tenendo conto che di recente una Ferrari 488 Spider è stata battuta al doppio del suo prezzo di vendita.