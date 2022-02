Questa splendida Ferrari 365 GTC/4 by Pininfarina è stata appena venduta a 200.000 euro

Guardate questa splendida Ferrari 365 GTC/4 by Pininfarina: se sognavate di possederla la vostra occasione è purtroppo appena sfumata, visto che è stata appena venduta a una cifra sensazionale, 201.250 euro.

Si tratta di una vettura davvero particolare, la classica Ferrari che ogni collezionista sogna di avere. Al di là del suo design iconico by Pininfarina, si tratta di una delle 500 unità costruite fra il 1971 e il 1972; in particolare questo modello è stato venduto nel maggio del 1972 in Italia. Nel 1996 è poi passata fra le mani di Monsieur Petitjean che l'ha custodita fino a oggi, prima di rimetterla in vendita.

Secondo i dati ufficiali, questa 365 GTC/4 by Pininfarina ha percorso solo 30.597 km in tutta la sua esistenza. Nonostante le ottime condizioni generali, comunque la vettura richiede diversi interventi prima di tornare in strada, le sue caratteristiche però richiedono tutti gli sforzi possibili per rimetterla in moto.

A spingerla abbiamo infatti un iconico motore Colombo V12 costruito da Ferrari fra il 1947 e il 1988, un 4.4 litri connesso a una trasmissione manuale a cinque rapporti con trazione posteriore. Il suo Blu Ortis esterno e i cerchi argentati a cinque razze completano l'opera, una vettura del cavallino davvero eccezionale.

(Foto: RM Sotheby's)