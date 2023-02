Questa splendida Alfa Romeo GTV 1750 è in vendita: costa più di 300.000 euro

Un’Alfa Romeo del 1971 può arrivare a costare più di 300.000 euro nel 2023? Assolutamente si, soprattutto se si tratta di un’Alfa Romeo GTV 1750 in ottime condizioni che ha completato la Trans-Am Two Five nel 1971.

Costruita da Horst Kwech, e guidata da lui stesso, la vettura è stata restaurata nel 1991 e riportata al suo splendore originale - tanto da vincere all’Amelia Island Concours d’Elegance. Sotto il cofano troviamo ancora oggi un motore da 2.0 litri a quattro cilindri in linea, capace di trasmettere la trazione alle ruote tramite un cambio manuale a cinque rapporti. I cerchi originali sono da 15 pollici e tutta la vettura risulta ripulita e lucidata, soprattutto dopo la più recente messa a punto del 2016 durante la quale sono stati rivisti anche cilindri, pistoni e valvole.

Questo splendido pezzo da collezione, che in realtà potrebbe ancora dire la sua su pista e regalare emozioni intense, si trova attualmente negli Stati Uniti, più precisamente a San Jose, California, e appartiene a un utente privato. Viene venduta su Bring a Trailer a un prezzo minimo di 350.000 dollari, che al cambio diretto significa circa 325.000 euro. Anche solo metterla in moto regalerebbe non pochi brividi agli appassionati più incalliti…



Tornando ai giorni nostri, ricordiamo che Alfa Romeo sta lavorando alla supercar 33 Stradale.