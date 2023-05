Spiegato il motivo per cui Jay Leno non possiede neanche una Ferrari

Jay Leno, noto personaggio televisivo americano famoso in tutto il mondo, è uno dei più grandi appassionati d'auto di tutti i tempi: la sua collezione è a dir poco da urlo ma al suo interno non vi si trova nemmeno una Ferrari.

Difficile non associare le parole “collezione d'auto” a “Ferrari”, eppure il buon Jay Leno non risulta essere proprietario di alcun bolide del Cavallino Rampante, e ogni qual volta compare in video con una Rossa si tratta di auto che gli vengono prestate dal suo amico David Lee.

Perchè? Vi starete giustamente o domandando voi, e la risposta è molto semplice: Jay Leno non ama particolarmente i concessionari d'auto di Maranello. Si tratta di un pensiero da cui noi ovviamente prendiamo le distanze, ma che riportiamo direttamente dal podcast “Cars and Culture”.

Leno, intervistato da Jason Stein, ha risposto a domanda precisa: “Perchè non ho neanche una Ferrari? Semplicemente non mi è mai piaciuto avere a che fare con i concessionari”, precisando che “Non è un atto d’accusa nei confronti delle auto”.

In poche parole Jay Leno ama le Ferrari, un po' meno le modalità di vendita delle stesse, e per meglio argomentare la sua risposta ha portato alcuni esempi di esperienze passate. Il presentatore ha parlato del fatto che avrebbe dovuto acquistare due Ferrari Mondial solo per portarsi a casa un modello esclusivo che desiderava.

Jay Leno ha quindi paragonato l'esperienza di entrare in uno showroom Ferrari a quello di “tipi ricchi che vanno da una dominatrice. Oh, mi ha preso a calci, è stato fantastico. È fantastico, ad alcuni piace. A me no”, un risultato che potrebbe essere piacevole per alcuni ma senza dubbio doloroso.

Maranello è ben nota per la sua esclusività e rigidità nel trattare con i clienti, e di recente aveva fatto il giro del web la notizia di un ricco olandese che aveva dovuto rinunciare ad una Ferrari Purosange dopo che il Cavallino Rampante gliel'aveva negata.

Come dimenticarsi poi delle famose liste nere di Ferrari, che comunque anche altre case compilano, come ad esempio Bugatti, dove nella black list compare anche un certo Tom Cruise.

In ogni caso Jay Leno ha presentato nel suo show “Jay Leno's Garage” numerosi bolidi modenesi come la Ferrari Dino Monza 3.6 Evo del 1972, la Ferrari 275 GTB4 del 1977, la mitica Ferrari Enzo, la Ferrari F40 e la Ferrari 288 GTO, per ultima la SF90 Stradale. Ovviamente non è da escludere che a breve il presentatore a stelle e striscia possa recarsi in un concessionario e acquistare una Ferrari: chissà che i tempi non siano maturi.