Se le spie delle auto vi mandano nel panico, iPhone sa riconoscerle con una foto

Molto probabilmente gli appassionati più incalliti conoscono a menadito il significato di tutte le spie di allarme che si possono accendere sul quadro strumenti di un’auto, lo stesso però non vale per i comuni mortali - che, al contrario, vanno spesso nel panico quando si illumina qualcosa. Sembra però che iPhone possa aiutarci...

Sembra infatti che all’interno di iOS 17, il sistema operativo attuale di iPhone, vi sia una funzione in grado di riconoscere le spie d’allarme di un’autovettura. Basta scattare una foto alla spia illuminata, aprire l’immagine all’interno della libreria e scorrere il dito verso l’alto. Come segnalato da CNET, dovrebbe aprirsi anche un menu contenente la funzione “Simbolo automatico”; cliccandoci sopra con il dito, iPhone dovrebbe essere in grado di spiegare - a grandi linee - cosa sta succedendo all’auto.

Con iOS 17.3 abbiamo tentato in diversi modi di far apparire questo nuovo menu ma non ci siamo riusciti, dunque è possibile che la feature sia stata - per ora - lanciata soltanto negli Stati Uniti, oppure che verrà implementata su tutti gli iPhone a partire dai prossimi aggiornamenti, magari già iOS 17.4, un update pieno di novità. Noi abbiamo provato su un iPhone 14 Pro, che sia una funzione riservata soltanto ai nuovi iPhone 15 Pro? Non pensiamo sia questo il problema, anche se Apple non sarebbe nuova a politiche “esclusive” di questo genere. Se avete dei feedback da darci su questo fronte vi aspettiamo nei commenti in basso.