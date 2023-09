Spie auto elettriche sconosciute: cosa significano? Gli automobilisti sono ancora confusi

Le auto elettriche si stanno diffondendo sempre di più in Europa, Italia compresa, di conseguenza gli automobilisti stanno lentamente approcciandosi con un nuovo modo di considerare la mobilità a quattro ruote.

Fra le grandi novità legate all'acquisto di un EV, oltre alle ricariche, all'assenza di rumore e ad uno scatto fulmineo, ci sono anche alcune spie esclusive delle vetture a zero emissioni. Fra gli indicatori nuovi vi è ad esempio quello di un'auto con un grande punto esclamativo: se si illumina di giallo significa che vi sono problemi con batteria, cavi o trasmissione, e se diventa rossa è meglio andare il prima possibile in officina, sempre che l'auto si muova ancora.

Secondo un sondaggio condotto dalla compagnia assicurativa britannica confuso.com, la maggior parte degli automobilisti deve ancora abituarsi alle nuove spie di pericolo delle auto elettriche ed ibride, simboli che ovviamente sono differenti rispetto a quelli mostrati sul cruscotto delle termiche.

Su 2.200 intervistati provenienti da 27 Paesi dell'Unione Europea, l'80 per cento non è riuscito ad esempio a individuare la spia di guasto elettrico come tale. Fra i simboli meno conosciuti anche quello dell'AGC, l'Automatic Gain Control, non conosciuta dal 77 per cento, e lo stesso è accaduto per quanto riguarda l'indicatore luminoso in cui si vede un'auto verde con una freccia a due punte: il 68% non sapeva che tale spia indicasse che l'auto è pronta a partire, una sorta di segnale di “avvio”.

Ma non finisce qui perchè se su un'auto ibrida compare la scritta verde EV, significa che la vettura sta procedendo al 100% in elettrico, una spia che i futuri possessori della BMW Serie 5 PHEV vedranno spesso, avendo un'autonomia da ben 100 km, ma che il 60% degli intervistati non conosceva.

Percentuale simile (59%), per quanto riguarda la spia di una tartaruga arancione in un cerchio, significante che la potenza dell'auto è limitata. Anche simboli più semplici, come ad esempio una batteria con termometro sono apparsi sconosciuti ai più: il 48 per cento non sapeva indicasse la temperatura delle batterie, cosa facilmente intuibile.

Secondo un recente studio nel 2030 l'80% delle auto sarà elettrico: auspichiamo che per quella data le spie siano molto più famigliari rispetto ad ora.