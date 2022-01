La spider BMW più preziosa di sempre torna in vendita: servono più di 2 milioni di euro

La storia BMW è ricca di vetture che hanno fatto la storia, ma c’è un modello in particolare che è considerato il più prezioso e forse il migliore di tutti i tempi, tra i quali c’è anche il noto designer Frank Stephenson, innamorato del design “atleticamente sportivo” della spider BMW disegnata da Albrecht Von Goertz.

Se ancora non l’aveste capito, parliamo di un esemplare della BMW 507, la spider costruita in soli 252 esemplari tra il 1956 e il 1960 per competere contro la bellezza della Mercedes Benz 3000 SL, la leggendaria freccia d’argento con le ali di gabbiano. La 507 era un vero e proprio inno alla leggerezza, con un design elegante ma allo stesso tempo atletico, sportivo e dinamico.

Negli anni è diventato il modello più raro e prezioso della casa bavarese che raramente si trova all’asta, e quando succede, le cifre richieste sono sempre da record. Proprio come l’esemplare che vedete in questo articolo, una 507 costruita il 14 gennaio del 1958 come è riportato nel certificato BMW Classic Zertifikat che l’accompagna. In particolare si tratta dell’esemplare numero 110, in tinta Silbergrau, un grigio metallizzato che è stato adottato su un totale di 21 esemplari.

L’auto è stata trattata con i guanti per tutta la sua vita, ma nel 2007 è stata completamente restaurata dal reparto BMW Classic, e nel 2014 è stata sottoposta ad un’ispezione dettagliata della casa di Monaco, la BMW Factory Expertise, che valuta le condizioni e l’autenticità dei componenti dell’auto. Ebbene, la vettura ha ottenuto un punteggio di 507.900 punti su 1000. Un risultato strabiliante che lascia immaginare lo stato più che perfetto in cui si trova la vettura, ora in vendita su Hemmings con 84743 km sul contachilometri e un prezzo di 2.450.000 dollari, ossia 2.162.860 euro al cambio attuale.

Un prezzo altissimo, ma relativamente contenuto rispetto alle cifre folli che si raggiungono quando la BMW 507 va all’asta: pensate che il modello acquistato dal celebre pilota John Surtees è stato venduto nel 2018 per 4.194.422 euro.