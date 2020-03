Spiato il nuovo modello di Fiat 500e, costerà meno di quello attuale

Fiat si è lanciata a capofitto sulla via verso l'elettrificazione della gamma. Mentre la Centoventi, la quale rappresenterà la Panda elettrica, è ancora in fase di sviluppo e cerca di arrivare il prima possibile, la 500e è già stata completamente rivelata.

Quest'ultima però arriva a un prezzo non propriamente competitivo, in quanto costa di più di molte vetture della concorrenza, spesso anche più efficienti dal punto di vista dei consumi e dell'autonomia. La 500e resta un'ottima macchina, sia chiaro, ma un piccolo taglio al prezzo sarebbe un toccasana per le sue vendite.

Probabilmente discorsi di questo tipo sono stati fatti anche all'interno della casa automobilistica italiana, che sta adesso testando un nuovo modello di 500e, il quale arriverà dopo la versione iniziale. Un prototipo è stato appena spiato mentre si aggirava tra le strade innevate in fase di test, e a quanto pare non porta molte differenze in campo. Le uniche visibile dal camuffamento sono l'aggiunta di uno spoiler appena dietro il tetto e di un'antenna fissa su quest'ultimo.

Al momento non ne conosciamo autonomia, velocità massima e accelerazione, ma tutto dovrebbe restare invariato. Il motore elettrico infatti mette in campo 116 cavalli di potenza, mentre la capienza della batteria agli ioni di litio è di 42 kWh. Anche in questo caso la guida semi-autonoma di Livello 2 dovrebbe rendere gli spostamenti quotidiani più piacevoli, assieme al sistema di infotainment UConnect 5 che si esprime tramite un display touchscreen da 10,25 pollici. Inclusi anche integrazione con smartphone, sistema di navigazione, materiali premium e tanto altro, variabile anche in base agli optional.

Al momento gli stabilimenti FCA sono fermi causa Coronavius oppure impiegati nella produzione di mascherine e ventilatori polmonari. La sfida è quella di perdere il meno possibile dallo stop alla produzione, e ottimizzare al meglio la situazione per ripartire al massimo tra alcune settimane.