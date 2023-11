Spiato il nuovo crossover elettrico di Ford: arriverà dopo Explorer

Avvistato il nuovo crossover EV a firma Ford. L'auto, perfettamente camuffata, è stata paparazzata in Germania nelle scorse ore. Non si conoscono ancora né nome né tantomeno le sue caratteristiche, eppure si tratta di un veicolo fondamentale per la proposta europea del brand di Detroit. Ecco perché...

Un crossover mascherato si aggira per le strade tedesche, e il dettaglio del luogo in questo caso è fondamentale. Si tratta del nuovo modello Ford chiamato a debuttare il prossimo anno, dopo l'arrivo di Explorer EV che abbiamo già visto dal vivo. Anche questa sarà un'auto completamente elettrica; essa, infatti, è parte del nuovo progetto europeo studiato dal brand americano. Questo piano, annunciato lo scorso mese di marzo, prevede la realizzazione di tre modelli full-electric realizzati ad hoc per le necessità dell'automobilista tipo del Vecchio Continente.

Il modello paparazzato, e svelato da Motor1.Com (dove è possibile vedere la galleria completa delle foto spia attraverso il link in calce), dovrebbe essere il più grande tra i tre prossimamente in arrivo. Un macchinone sportivo che per dimensioni si posiziona a metà tra l'Explorer EV e la Mustang Mach-E.

L'auto in questione, la quale sarà prodotta nello stabilimento tedesco di Colonia, potrebbe rappresentare l'apice della collaborazione tra la stessa Ford e Volkswagen. Per questo progetto, l'azienda statunitense ha utilizzato la piattaforma modulare MEB sviluppata proprio dal gruppo di Wolfsburg, la stessa già utilizzata per Explorer EV. Inoltre, da quello che è possibile notare dalle foto spia, le misure dovrebbero essere più o meno quelle dell'enorme SUV Volkswagen ID.6 presentato nel 2021.