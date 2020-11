Spiati due prototipi Ferrari nella nebbia: uno col V6 ibrido, l'altro col V12

Un camuffamento bianco su un veicolo di test tende a risaltare quando viene provato sulle strade pubbliche. Ad aiutare Ferrari e i suoi prototipi stavolta ci ha pensato la nebbia, la quale ha creato una fantastica atmosfera intorno a degli esemplari misteriosi.

E' estremamente probabile che il team del Cavallino Rampante abbia sfruttato questa occasione per evitare sguardi indiscreti ma Varryx, proprietario del canale YouTube omonimo, è stato molto attento. Il video in alto mostra infatti due bolidi Ferrari, uno dal V6 ibrido e l'altro dal V12, mentre si muovono in modo lento e silenzioso.

Accampatosi fuori lo stabilimento di Maranello, Varryx ha evidenziato un modello con la carrozzeria della 488 Pista fugando ogni dubbio sul fatto che sia il portatore del V6 ibrido in sviluppo. Mentre la vettura veleggia piano sull'asfalto ci arriva comunque qualche nota della sua unità scalpitante.

Dopo qualche minuto emerge dalla foschia anche un altro prototipo. Nel primo caso il camuffamento era malridotto e col passare dei secondi l'interesse cominciava a scemare ma il secondo modello in scena, sicuramente di produzione molto recente, ha subito riacceso l'entusiasmo. A livello visivo notiamo la stessa carrozzeria con un camuffamento differente, ma dal sound acuto e vibrante punteremmo tutto su un potentissimo V12 sotto il cofano. Che a Maranello stiano sviluppando anche un V12 ibrido? Al momento non ci è dato saperlo, e in base alla roadmap per i prossimi anni non pare sia questo il caso, ma mai dire mai. Il pessimismo di alcuni si aggrappa a delle vecchie dichiarazioni del Cavallino Rampante, attraverso le quali il brand annunciava una vita breve per i dodici cilindri.

In attesa di saperne di più dobbiamo assolutamente mostrarvi l'ultimo prodotto della casa, appena presentato: ecco la nuova Ferrari SF90 decappottabile in tutto il suo splendore. Infine, tornando ai prototipi col V12, date un'occhiata a questo prototipo: sembra una nuova versione della mitica Ferrari LaFerrari.