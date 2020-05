Spiati due prototipi di Audi e-tron GT: ecco le immagini

Audi lancerà la sua e-tron GT elettrica nel corso del prossimo anno ma, diversamente da quanto molti potrebbero pensare, non andrà a calcare lo stesso segmento di mercato della Porsche Taycan, semplicemente perché il brand dei quattro anelli proporrà una vettura leggermente più minimale e meno costosa di quest'ultima.

Detto ciò ci teniamo ad informavi sul fatto che due prototipi di e-tron GT sono appena stati avvistati (in fase di test) nei pressi di Weissach, in Germania, non lontano quindi dalla sede di Porsche. Una delle due auto poggiava persino sui cerchi della Taycan, a testimoniare la parziale coincidenza di alcuni elementi in fase di sviluppo. Non si tratta infatti di un caso, anche perché la e-tron condividerà con l'elettrica di Porsche gran parte dell'architettura di base.

Allo stesso tempo non dobbiamo aspettarci la potenza di una Taycan Turbo o Turbo S (eccola in azione), ma anzi dei numeri non troppo dissimili da quelli del concept del 2018. Per la variante top ci aggiriamo intorno ai 590 cavalli di potenza, a uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e ad un'autonomia per singola carica di circa 400 km in ciclo WLTP.

Riguardo all'aspetto, tralasciando le forme difficili da distinguere per via del camuffamento, non ci si discosta molto da quel concept appena citato. Sugli interni invece non abbiamo alcuna informazione, ma anche in questo campo non dovremmo aspettarci rivoluzioni estetiche. Quanto alla presentazione ufficiale della e-tron GT, Audi con ogni probabilità in programma un reveal globale entro fine anno, mentre il suo debutto sul mercato è atteso per l'inizio del 2021.

Prima di lasciarvi alla galleria di immagini in calce, ringraziando i ragazzi di InsideEVs per averle condivise, vi rimandiamo a due modelli di Audi pesantemente modificati. Il primo è una RS6 Avant pompata fino ai 1.024 cavalli di potenza per prestazioni mostruose, mentre il secondo incarna tutta la possanza che può mostrare una RS Q8 da quasi 900 cavalli.